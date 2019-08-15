ضغوط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين

15 أغسطس 2019 - 05:33 م

قالت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدي يواجه أزمة سياسية مع البرلمان تستهدف العلاقات الأردنية – العراقية.

وأكدت الصحيفة وجود محاولات تمارسها الكتل السياسية البرلمانية للضغط على الأردن، لتسليم بغداد معارضين عراقيين على رأسهم رغد ابنة الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تأكيدها سعى كتل سياسية إلى زج ملف المطلوبين العراقيين ب‍الأردن ضمن الملفات التجارية بين البلدين، وأشارت إلى أن الحكومة العراقية ترفض ربط هذا الملف بالملفات التجارية والاقتصادية.

وقالت الصحيفة، إن كتلاً سياسية تسعى منذ مدة لزج ملف المطلوبين العراقيين ضمن ملفات العراق والأردن التجارية والاقتصادية، والهدف الأول من تلك الضغوط قد يكون إفشال أى تقارب عربى وثيق بين العراق وجيرانه.

وترفض الحكومة العراقية، بحسب الصحيفة، ربط الملفين التجارى والاقتصادى مع الأردن بأى جانب سياسى آخر، فيما يرفض الأردن وفق مصادر حكومية، أى محاولة ابتزاز سياسى يمس السيادة الأردنية، مؤكدة أنه من المستحيل بالنسبة لعمّان التى تستضيف نحو نصف مليون عراقى، بينهم معارضون للتواجد الأمريكى فى العراق وللعملية السياسية الرضوخ لأى ضغوطات.