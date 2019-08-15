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الصحافة الصربية تنتقد اختيار الزمالك لـ«ستانوفيتش»

الرياضة

ستانوفيتش
ستانوفيتش

أمير سعد

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صربيا

المصريون

الزمالك

ستانوفيتش

أبدى عدد كبير من الصحف في صربيا، اندهاشها الشديد من قرار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بتعيين الكسندر ستانوفيتش مديرًا فنيًا للفريق الأبيض خلفًا للمدرب المقال خالد جلال.

وقالت صحيفة republika "الكسندر ستانوفيتش نجح فى كسب ثقة إدارة الزمالك على الرغم من وجود أسماء أكثر خبرة ضمن قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق المصرى مثل رامون دياز وفيريرا".

وأضافت الصحيفة أن الكسندر ستانوفيتش قد يتولى تدريب الزمالك بداية من مباراة الغد أمام بطل الصومال فى ذهاب دور الـ 64 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وسارت صحيفة sportskacentrala على نفس النهج، حيث أشارت إلى تفوق المدرب الصربى على العديد من الأسماء الكبيرة فى عالم التدريب فى سباق تولى قيادة الزمالك مثل رامون دياز.

أما صحيفة sportske فعنونت "الكسندر ستانوفيتش يتولى تدريب العملاق المصرى"، وقالت إن المدرب الصربى تم تعيينه مديراً فنياً لنادى الزمالك الحاصل على لقب دورى أبطال أفريقيا "5 مرات".

وتحدثت الصحيفة أن الكسندر ستانوفيتش سيخوض مغامرته التدريبية الأولى فى أفريقيا بعدما سبق وأن تولى تدريب العديد من الأندية أبرزها داليان وبكين دوان فى الصين ومكابى حيفا الإسرائيلى.

وأضافت الصحيفة "من المثير للاهتمام أن الكسندر ستانوفيتش هو المدرب الـ20 فى آخر 10 سنوات لنادى الزمالك الذى يبحث دائماً عن حصد الألقاب".

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