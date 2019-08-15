» «لاسارتي» لـ«مجلة إسبانية»: «المستحيل ليس أهلاويا»

15 أغسطس 2019 - 06:37 م

أكد الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن الفوز بلقب الدوري المصري مع الفريق الأحمر أثبت له عدم وجود المستحيل في عالم كرة القدم، بعد الفارق الكبير الذي كان يتخلف به النادي عن الزمالك في بداية مشواره مع النادي.

وقال لاسارتي في حوار أجراه مع مجلة «lavozdegalicia» الإسبانية: «وجدت نفسي في بلد جديد وثقافة جديدة وكان علي التأقلم سريعا، توليت المسؤولية في 28 ديسمبر الماضي وكنا لعبنا أقل من نصف عدد مباريات الدوري وكنا خلف متصدر الدوري بـ15 نقطة».

وأضاف المدرب الأوروجوياني: «لم يراهن أحدًا علينا ولكننا حققنا نتائج جيدة، عوضنا الفارق مع المنافس وأنهينا الدوري بفارق مريح، هذا الدوري أثبت أنه لا يوجد مستحيل، هناك أهداف أصعب ولكنها ليست مستحيلة».

وتابع: «الأهلي هو ناد كبير جدا في إفريقيا وكان الأمر صعبًا بالنسبة لي لأنني كان علي التأقلم على لغة جديدة وطريقة تفكير جديدة لكن الأمر مر بشكل جيد».

وواصل: «عليك التأقلم في كل مكان دون خسارة مبادئك الأساسية، حقيقي أن هناك بلدانًا لديها ثقافة كروية مختلفة بسبب اختلاف جودة اللاعبين ونوعيتهم، ولكن هنا لدي فريق رائع مهاريًا ولديه طاقة كبيرة».

وعن اللعب بدون حضور الجماهير قال لاسارتي: «تحفيز اللاعبين في ملاعب خالية؟ علي دائما البحث عن أشياء تحفز اللاعبين، الـ3 نقاط واحدة في كل مكان، استعملت فيديوهات يظهر فيها الجماهير وحققت نجاحا مع اللاعبين، الأمر يعود للتحفيز في النهاية».

وحصد لاسارتي الدوري مع الأهلي بفارق 8 نقاط عن الزمالك في موسمه الأول مع الفريق، إلا أنه ودع دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية على يد صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.