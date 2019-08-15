تهديد إيراني خطير للقوات في الخليج: غادروا فورًا وإلا

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إيران

القوات الاجنبية

مياه الخليج

دعا قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي القوات الأجنبية المتواجدة في مياه الخليج إلى مغادرة المنطقة فورا، مهددا بأنهم "سيضطرون للخروج أذلاء" إذا لم يغادروا سريعا.

وقال خانزادي إن "عهد استعراض العضلات والنفاق قد ولى في هذه المنطقة... والشعوب الحرة في المنطقة هي اليوم أكثر وعيا تجاه مصالحها من أي وقت مضى"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف: "على أعداء المنطقةـ أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني وأذنابهم، أن يعلموا بأن جبهة المقاومة الإسلامية البحرية هي الآن في حال التبلور والتلاحم، وأن عهد نهب ثروات المنطقة قد ولى لذا ينبغي على الناهبين أن يغادروا المنطقة سريعا وفي غير هذه الحالة سيضطرون للخروج أذلاء".

وأكد خانزادي على ضرورة حفظ الأمن والسلام في المنطقة. وقال إن "السلام والأمن الجماعي في البحر بحاجة إلى الصداقة والتعاون والفهم المشترك للمحيط البحري، في حين أن القوى الاستكبارية عاجزة عن إدراك هذا الإمر إذ تستغل البحر للغطرسة وفرض ترتيبات أمنية غير مشروعة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال، الأربعاء، إنه لا توجد حاجة إلى قوات أجنبية، وإن إيران ودول الخليج الأخرى قادرة على حماية أمن المنطقة من خلال "الوحدة والتماسك والحوار"، مضيفا أن "هدف القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، في هذه المنطقة ليس سوى زرع الفرقة وتفريغ خزانة الدول الإسلامية والمنطقة".


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