» إسرائيل تمنع نائبتين بالكونجرس من زيارة البلاد

قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي يوم الخميس إن إسرائيل ستمنع زيارة نائبتين من الحزب الديمقراطي من أشد منتقديها في الكونجرس الأمريكي وهما رشيدة طليب وإلهان عمر واللتين كانتا تعتزمان القيام بجولة تزوران خلالها الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وأضافت حوتوفلي في تصريح لراديو ريشيت الإسرائيلي ”اتُخذ القرار، القرار هو منع دخولهما“.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل في وقت سابق يوم الخميس على منع زيارة النائبتين وهما أول امرأتين مسلمتين تنتخبان للكونجرس وتنتميان للجناح التقدمي للحزب الديمقراطي.

وأبدت الاثنتان دعمهما لحركة (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) المؤيدة للفلسطينيين. وبحسب القانون الإسرائيلي يمكن رفض دخول داعمي الحركة لإسرائيل.

وانتقد ترامب خلال الشهور الماضية رشيدة طليب وإلهان عمر ونائبتين أخريين من الأقليات بالكونجرس، واتهمهن بمعاداة إسرائيل فيما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة لحشد أصوات الجمهوريين في انتخابات 2020 الرئاسية.

وكتب ترامب على تويتر ”إذا سمحت إسرائيل للنائبة عمر والنائبة طليب بالزيارة، فسيظهر ذلك ضعفا كبيرا“.

ولم يعلن رسميا عن موعد للجولة لكن مصادر مطلعة على خطط الزيارة قالت إنها قد تبدأ مطلع الأسبوع القادم.

وذكر السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر الشهر الماضي إنه سيتم السماح لهما بالدخول احتراما للكونجرس الأمريكي والعلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.

وذكر معلقون سياسيون أن تراجع إسرائيل عن نيتها السماح بدخول النائبتين ناجم على الأرجح من رغبة في اتباع موقف ترامب المتشدد حيالهما.

وقال مسؤول إسرائيلي في وقت سابق يوم الخميس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء بارزين آخرين بحكومته عقدوا مشاورات يوم الأربعاء لاتخاذ ”قرار نهائي“ بشأن الزيارة.

ويمكن أن يؤدي منع مسؤولين أمريكيين منتخبين من الزيارة إلى تفاقم التوتر في العلاقات بين نتنياهو، الذي أبرز علاقته الوثيقة بترامب خلال حملته الانتخابية الحالية، وأعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس.