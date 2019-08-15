بعد انتهاء العيد.. الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه

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الدولار

الجنيه

ارتفاع اسعار

تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات، الخميس، بعد فترة من الهدوء تخللتها إجازة عيد الأضحى.

ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرش واحد، ليسجل 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

أمّا في البنك التجاري الدولي، فقد ارتفع سعر الدولار بمقدار قرشين ليسجل 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار ثلاثة قروش ليسجل 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع، في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وفي بنك الإسكندرية، ارتفع سعر الدولار ثلاثة قروش ليسجل 16.53 للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني بمقدار قرشين، ليسجل 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر هدوءًا في الشراء، حيث بلغ 4.38 جنيه، وارتفع قرشًا في البيع ليسجل 4.43 جنيه.

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