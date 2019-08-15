الملك سلمان يتصدر "تويتر" بشكل مفاجئ.. ماذا حدث؟

15 أغسطس 2019 - 07:30 م

تصدر هاشتاج " جداريه شكر الملك سلمان" الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية، حيث عبر 300 إعلامي عن شكرهم وامتنانهم للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بطريقة خاصة، لتصبح من بين أكثر المواضيع رواجا في "تويتر" السعودية، اليوم الخميس.

واختار الإعلاميون من ضيوف وزارة الإعلام في حج هذا العام 1440هـ، أن يشكروا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، من خلال تدوين مشاعرهم وانطباعاتهم لما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وتم توقيع جدارية شكر خادم الحرمين الشريفين، خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام، الذي أقيم أمس في فندق "الريتز كارلتون" بجدة.

وحملت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية.

واستخدم بعض الإعلاميين الذين شاركوا في الكتابة على الجدارية، لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على كل ما شاهدوه ولمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام بإشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

يشار إلى أن الملك سلمان، أشرف على راحة الحجاج، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدو مناسكهم بكل يشر وسهولة وأمام، حسبما قالت إمارة منطقة مكة عبر حسابها بموقع تويتر.

وقامت السلطات السعودية باتخاذ تدابير أمنية وتقديم كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي تطوف في سماء الحرم بأكمله، لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، "واكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة و(..) حركة مرورية تتسم بالانسيابية".

وحلقت الطائرات العمودية فوق الطرقات التي يسلكها الحجاج لمتابعة رحلتهم إلى صعيد عرفات، وفق خطة الحركة المرورية والترتيبات المساندة لسلامة الحجاج.

وهنأت منظمة الصحة العالمية المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة على نجاح موسم الحج، الذي استقبلت خلاله المملكة 2.5 مليون حاج.