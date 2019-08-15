» آخر تطورات انتقال «النني» لجالطة سراي

15 أغسطس 2019 - 08:30 م

أبدى مسئولو جالطة سراى التركى، ثقتهم الكبيرة في الحصول على توقيع محمد الننى لاعب وسط أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "turkish-football " التركى، أن نادى جالطة سراى واثق من رغبة محمد الننى فى الانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن سيكون عليهم التوصل لاتفاق مع أرسنال على إمكانية استعارته.

وأضاف أن نادى أرسنال منح محمد الننى الضوء الأخضر للرحيل عن صفوف الفريق اللندنى الصيف الحالى، لاسيما أنه خارج حسابات أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

وعلى الرغم من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية فى إنجلترا الخميس الماضي، إلا أن أندية الدورى الإنجليزى تمتلك الحق فى بيع لاعبيها للأندية خارج إنجلترا، لتنتهى فرص رحيل محمد الننى إلى وست هام يونايتد الذى أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.

وذكر موقع "turkish-football " التركى فى وقت سابق أن سوكرو هاندار المدير التنفيذى لنادى جالطة سراى إلتقى مع مسئولى أرسنال من أجل إنهاء صفقة التعاقد مع محمد الننى.

وأضاف الموقع أن أرسنال يحرص على بيع اللاعب المصرى البالغ من العمر 27 عامًا ولن يسمح له بالرحيل بثمن بخس، فى المقابل يسعى النادى التركى لضم الننى على سبيل الإعارة مع وجود خيار الشراء.

وتابع أن محمد الننى لاعب أرسنال طالب مسؤولى جالطة سراى بالوصول إلى حل مع فريقه من أجل إتمام صفقه انتقاله للفريق التركى.

وشارك محمد الننى فى 17 مباراة فقط مع أرسنال فى الموسم المنقضى منها 8 مباريات فى النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى توج بلقبها مانشستر سيتى.