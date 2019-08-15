» منتخب مصر يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم

15 أغسطس 2019 - 08:39 م

حجز منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2000 مقعدًا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم والمقامة في مقدونيا بعد الفوز على أيسلندا بنتيجة 35-31 في الدور ربع النهائي من البطولة.

وأنهى المنتخب الشوط الأول بنتيجة 20-14 بفارق 6 نقاط عن المنتخب الأيسلندي، وواصل الفراعنة تألقهم في الشوط الثاني وفازوا بنتيجة 35-31 أي بفارق 4 نقاط.

وحصل حسن وليد لاعب المنتخب الوطني على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وينتظر الفراعنة الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال والتي ستُقام في وقت لاحق اليوم لمواجهته في دور نصف النهائي والتي ستُقام السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب قد تأهل لدور الثمانية بعد الفوز على المنتخب السلوفيني في منافسات دور الـ16 بنتيجة 30-23، فيما وصل المنتخب الإيسلندي للدور ذاته عقب التغلب على المنتخب الياباني بنتيجة 39-34.