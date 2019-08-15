» فنانة شهيرة تتناول عشاء خاص مع حبيبها الملياردير السعودي

15 أغسطس 2019 - 08:41 م

شوهدت نجمة البوب العالمية، ريهانا، وهي تتناولُ العشاء مع صديقها الملياردير السعودي، حسن الجميل، إلى جانب والدتها مونيكا، وأحد أشقائها في مطعم "ماسون" بمدينة سانتا مونيكا الساحلية التابعة لولاية كاليفورنيا.

وبحسب ما كشفه شاهد عيان لمجلة "بيبول" الأمريكية، فإنَّ الثنائي استمتع بوجبةِ عشاءٍ كاملة، تألفت من أطباق شرائح لحم ومأكولات بحرية مع نبيذ وكوكتيلات خاصة، ولم يخجل الطرفان ريهانا وحسن الجميل، من إظهار قدر من العاطفة علنًا تجاه بعضهما البعض؛ إذ كانا يجلسان متئبطين الذراعين، وظلوا جميعهم هناك بضع ساعات.

وكانت بداية تعارف حسن الجميل على ريهانا في يونيو عام 2017 حين نُشِرَت لهما بعض الصور وهما يقبلان بعضهما البعض خلال قضائهما إجازةً سويًا في إسبانيا.

وجاء حفل العشاء المميز هذا ليدحض كل الشائعات التي طالت الثنائي خلال الفترة الماضية بخصوص وجود خلافات ومشاكل بينهما وتأكيد البعض أيضًا حدوث انفصال.

وعلّقت ريهانا الشهر الماضي على أخبار ارتباطها عاطفيًا بحسن الجميل، حيث تركت الباب مفتوحًا أمام كافة الاحتمالات، ولم تحسم مسألة زواجها منه بأي حال من الأحوال؛ إذ قالت إن المسألة في الأخير هي "مسألة أقدار" ولا شيء آخر.