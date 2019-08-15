» تحسبًا لرحيل «معلول».. ظهير برازيلي يقترب من الأهلي

15 أغسطس 2019 - 09:01 م

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التحرك بشكل جدي من أجل التعاقد مع رينالدو مانويل دا سيلفا الظهير الأيسر لفريق ساو باولو البرازيلي، تحسبًا لرحيل التونسي على معلول خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت صحيفة «UOL» أن النادي البرازيلي تلقى عرضًا من النادي الأهلي يوم 14 أغسطس.

وأكملت أن إدارة النادي لم تقبل العرض الأول من النادي الأهلي لضم اللاعب صاحب الـ29 عامًا.

وواصلت الصحيفة أنه ينبغي على إدارة النادي الأهلي أن ترفع من قيمة العرض المالي للصفقة إذا ما أرادو الفوز بخدمات رينالدو.

ويتواجد في مركز الظهير الأيسر بالنادي الأهلي، الدولي التونسي علي معلول والذي ارتبط اسمه بنادي الأهلي السعودي لكن إدارة النادي القاهري رفضت فكرة رحيله.

كما يتواجد محمود وحيد والذي انضم إلى صفوف الأهلي قادمًا من مصر للمقاصة خلال الانتقالات الشتوية الماضية لكنه لم يُشارك بصفة مستمرة.



