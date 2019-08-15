المكسيك.. مصرع 3 أشخاص في حريق بأحد السجون

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الإعلامي مصطفى بكري

"لو استمر الإخوان على رأس السلطة لحدث هذا الأمر الخطير"

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وجرح ما لا يقل عن 7 آخرين، الخميس، في حريق اندلع بأحد سجون المكسيك.
ووفقا لوكالة الأنباء "برنسا لاتينا" (مقرها كوبا)، فإن حريقا اندلع في سجن بمدينة "إيزتابالابا" شرقي العاصمة مكسيكو.
وأفادت الوكالة أن الحريق تسبب بمصرع 3 أشخاص وجرح ما لا يقل عن 7 آخرون.
وأضافت الوكالة، أن سبب الحريق لم يعرف بعد، دون تفاصيل إضافية. -

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