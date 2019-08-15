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الحريري لبومبيو: سنتابع مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

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أنصار حزب الله يزيلون لافتات عليها صور رئيس الحكومة سعد الحريري

المصريون ووكالات

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قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الخميس، إن بلاده ستتابع مسار المفاوضات مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البرية والبحرية بوساطة أمريكية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للحريري مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد لقاء جمعهما في واشنطن.
وشدد الحريري، "الالتزام بمحاربة الإرهاب، ومتابعة مسار المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية (مع إسرائيل)، التي يقوم بها السفير دايفيد ساترفيلد، نيابة عن الحكومة الأمريكية".
وتابع "ننتظر الوصول إلى قرار مشترك".
وأعرب عن شكره واشنطن لدعمها القوات المسلحة اللبنانية.
من جهته، أكد بوميبو "متابعة المفاوضات المتعلقة بالخط الأزرق والحدود البرية والبحرية".
والخط الأزرق؛ هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى في 7 يونيو/ حزيران من عام 2000.
وتقوم الولايات المتحدة منذ قرابة سنتين بوساطة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لحل الصراع الحدودي بينهما، لا سيما الحدود البحرية حيث حقول النفط والغاز المكتشفة.
ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9، والأخيرة غنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.
ورفض لبنان مقترحا أمريكيا في 2012 يقوم على منح 360 كم مربعا من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.
من جهته، جدد بومبيو، التزام بلاده "الدفاع عن مستقبل لبنان".
كما شكر لبنان، على "استضافته أكثر من مليون شخص سوري، لجؤوا إليه من بطش النظام".
وفي وقت سابق الخميس، رفض الحريري، وصف زيارته لواشنطن بأنها انصياع لإملاءات أمريكية.
ورداً على سؤال بعد اجتماعه بواشنطن، مع رئيس مجموعة البنك الدولي دايفيد مالباس، في مقر البنك، قال الحريري إنه يُقيِّم زيارته بطريقة وخصومه (لم يحددهم) يقيمونها بطريقة أخرى، مضيفاً "هم من تأتيهم الإملاءات، أنا لا أحد يملي عليّ شيئا".
وبدأ الحريري زيارة إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الحالي، في حين قال مستشاره للشؤون الاقتصادية نديم المنلا في حديث لصحيفة الشرق الأوسط إنها زيارة خاصة، لا جدول أعمال لها. -

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