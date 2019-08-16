مفاجأة «زيدان» مستعد للاستقالة بولايته الثانية

16 أغسطس 2019 - 09:45 ص

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، مستعد للاستقالة مرة أخرى من الفريق الملكي الإسباني، مشيرة إلى أنه يشعر بالإحباط من سياسة رئيس النادي في سوق الانتقالات الصيفية.

فقد ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن عدم قدرة الريال أو عدم استعداده لبذل جهود جادة للحصول على خدمات الفرنسي، لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا، هذا الصيف تؤكد وجود اختلافات كبيرة وواضحة بين زين الدين زيدان ورئيس النادي فلورينتيونو بيريز.

ويبدو أن هذه الاختلافات تظهر وجود مشكلة كبيرة لزيدان في الولاية التدريبية الثانية له مع النادي، وأنه قد يبتعد عنه مرة أخرى بعد نحو 12 شهرا على استقالته للمرة الأولى، خصوصا أنه عاد من أجل "تنظيف الفوضى" التي نجمت بعد استقالته الأولى وبعد تولي كل من يولين لوبيتيجي وسانتي سولاري التدريب في سانتياجو برنابيو من دون تحقيق نجاح يذكر.

وكان زيدان تحدث بشفافية وانفتاح عن "مشروع ثان"، وعن مدى احتياج تشكيلة الفريق الحالية إلى "هزة" وإجراء تغيير واسع عليها، كما أوضح لبيريز أن بوغبا عنصر مهم وأساسي لإعادة هيكلة الفريق بعد أداء التشكيلة الحالية الضعيف خلال الموسم المنصرم.