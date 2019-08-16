» الأمن ينقذ حياة رونالدو فى مباراة ودية

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الأمن

رونالدو

حماية

تدخل

تدخلت قوات الأمن المرافقة للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لحمايته من الجماهير التى اقتحمت ملعبا أثناء مباراة ليوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن يوفنتوس كان يخوض مباراة ودية سنوية ضد فريق الشباب التابع للنادي في "فيلار بيروسا"، وهي بلدة صغيرة في تورينو، معقل نادي "السيدة العجوز".

ورغم أن النجم البرتغالي لم يشارك في المباراة بسبب إصابة، إلا أنه حضر المباراة.

لكن الذي عكر صفو الأمور في المباراة، هو اقتحام المعجبين المستطيل الأخضر بعد نهاية المباراة، في محاولة للاقتراب من رونالدو (34 عاما).

وبدا أن رونالدو غير مرتاح مما حدث حوله، خاصة عندما أحاط به رجال الأمن في محاولة لإخراجه من الملعب.

ومن المتعاد خلال مواجهة "السيدة العجوز" مع الفريق الثاني، أن يقتحم المشجعون أرض الملعب.

وحدث الأمر نفسه العام الماضي في المباراة ذاتها، إذ أجبر لاعبو اليوفي على مغادرة أرض الملعب بعد 20 دقيقة من بدايتها، بعدما اقتحم المشجعون الإستاد.


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