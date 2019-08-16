  • الجمعة 16 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:35 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

نجل أبو تريكة يستفز "صلاح" بهذا الأمر

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يتقلى اتصال غريب من العاهل المغربى

ارشيف

الأمن ينقذ حياة رونالدو فى مباراة ودية

الفنان هيثم شاكر

فنان شهير يعلن إصابته بالسرطان

الدولار

ارتفاع ملحوظ لسعر الدولار بالبنوك

زيدان

مفاجأة «زيدان» مستعد للاستقالة بولايته الثانية

الإعلامي مصطفى بكري

"لو استمر الإخوان على رأس السلطة لحدث هذا الأمر الخطير"

عمرو دياب

الكشف عن حقيقة سرقة عمرو دياب للحن تامر حسني

حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من موجة حارة جديدة تبدأ من غدا السب

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

الإمارات

واشنطن رتبت محادثات سرية بين إسرائيل والإمارات

«قرقاش»: يكشف فشل التفرقة بين الأشقاء العرب

عرب وعالم

قرقاش
قرقاش

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

قرقاش: حزين على قطر

#

تسريب صوتي يكشف فضائح قيادات الإخوان بشأن هذا الأمر

#

مفاجأة.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والبركان

#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والإسماعيلي

الامارات

السعودية

مصر

قرقاش

عويل كاهن

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالأمارات، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، فشل عويل كاهن فى مشروع التفرقة بين الأشقاء.. اختاروا مسارهم، وأدركوا كلفته وخطورته، لافتا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز العلاقات الإستراتيجية مع الأشقاء فى السعودية ومصر، ومنظورها إحياء الأمن العربى.

وأضاف فى تغريدة على «تويتر»، «بينما تعزز الإمارات العلاقات الإستراتيجية مع الأشقاء فى السعودية ومصر ومنظورها إحياء الأمن العربى.. يبتكرون معنى مسخًا للسيادة بعودة احتلال فارق قبل 100 عام».



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار بركاني يكشف منجم "ماس" بالبرازيل
» يوم كارثي بلبنان.. تعرف على السبب
» طائرة «إمبراطور اليابان» للبيع مقابل 28 مليون دولار
» «قرقاش»: يكشف فشل التفرقة بين الأشقاء العرب
» بشري سارة من الأرصاد عن طقس اليوم
» الأمن ينقذ حياة رونالدو فى مباراة ودية
» الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة «بيراميدز»
» منع إسرائيل دخول نائبتين أمريكيتين يفجر غضبا فلسطينيا
» إلهان عمر: منع إسرائيل دخولي إهانة لقيم الديمقراطية
» شاهد.. فتاة تقتحم المسرح وتُقبل كاظم الساهر بالقوة
» الملك سلمان يتصدر "تويتر" بشكل مفاجئ.. ماذا حدث؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية