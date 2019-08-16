» «قرقاش»: يكشف فشل التفرقة بين الأشقاء العرب

16 أغسطس 2019 - 10:06 ص

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالأمارات، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، فشل عويل كاهن فى مشروع التفرقة بين الأشقاء.. اختاروا مسارهم، وأدركوا كلفته وخطورته، لافتا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز العلاقات الإستراتيجية مع الأشقاء فى السعودية ومصر، ومنظورها إحياء الأمن العربى.

وأضاف فى تغريدة على «تويتر»، «بينما تعزز الإمارات العلاقات الإستراتيجية مع الأشقاء فى السعودية ومصر ومنظورها إحياء الأمن العربى.. يبتكرون معنى مسخًا للسيادة بعودة احتلال فارق قبل 100 عام».



