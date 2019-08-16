نجل أبو تريكة يستفز "صلاح" بهذا الأمر

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ليفربول

صلاح

ابوتريكة

نشر أحمد أبوتريكة، نجل لاعب الأهلى السابق محمد أبوتريكة، صورة برفقة لاعب ليفربول محمد صلاح، بعد مباراة السوبر الأوروبي.

ونشر "أبوتريكة" صورته برفقة صلاح عبر إنستجرام وكتب تحتها قائلا: "الملك مو"، على حد تعبيره.

وقال أحد المعلقين مداعبا أبوتريكة: "بتشجع تشيلسي يا خاين"، في حين كتب آخر: "لا يمكن أن ترتدي قميص تشيلسي عندما تقابل صلاح"، في حين علق شخص آخر قائلا: "والله ما في كينج غير أبوك" في إشارة إلى "الماجيكو".


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King Mo ????

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