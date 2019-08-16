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مقتل 5 أشخاص مقتل وإصابة 12 آخرين بميانمار

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وكالات - سارة أشرف

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هجمات

مقتل

ميانمار

لقى 5 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون فى سلسلة من الهجمات بميانمار التي نفذتها مليشيات تابعة لأقليات عرقية واستهدفت بها منشآت عسكرية وحكومية في مناطق مختلفة بشمال البلاد.

وقالت صحيفة "جلوبال نيو لايت اوف ميانمار" في عددها اليوم الجمعة إن مدنيين اثنين وثلاثة رجال شرطة قتلوا عندما قامت قوات مشتركة تنتمي لثلاث جماعات متمردة - "الجيش الوطني لتحرير تانج" و"جيش أراكان" و"جيش التحالف الوطني الديمقراطي لميانمار"، بالهجوم على خمسة أهداف في منطقة "ماندالاي" وولاية "شان" بالمدفعية والأسلحة الصغيرة صباح أمس الخميس.

كما أصيب في الهجمات عشرة من المدنيين ورجلا شرطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حصيلة ضحايا الهجمات وصلت إلى 15 قتيلا.


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