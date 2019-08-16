» خبير: الخط الثالث بالمترو أفضل من الموجود في باريس

أكد الدكتور أيمن سمير، خبير الشئون الدولية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينظر لملف النقل باعتباره شريان حياة، ومحاور للتنمية يقوم على جانبيها المدن والمشروعات.

أكد الدكتور أيمن سمير، خبير الشئون الدولية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينظر لملف النقل باعتباره شريان حياة، ومحاور للتنمية يقوم على جانبيها المدن والمشروعات.