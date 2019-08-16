  • الجمعة 16 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:32 م
بحث متقدم
علي جمعة

"جمعة": الرسول لم يصُم العشر ولم يصلِ الضحى قط

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تحتل مركزًا متقدمًا بتصنيف الصين

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة للزمالك وبطل الصومال

محمد صلاح

نجل أبو تريكة يستفز "صلاح" بهذا الأمر

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يتلقى اتصالًا غريبًا من العاهل المغربي

ارشيف

الأمن ينقذ حياة رونالدو فى مباراة ودية

الفنان هيثم شاكر

فنان شهير يعلن إصابته بالسرطان

الدولار

ارتفاع ملحوظ لسعر الدولار بالبنوك

زيدان

مفاجأة «زيدان» مستعد للاستقالة بولايته الثانية

الإعلامي مصطفى بكري

"لو استمر الإخوان على رأس السلطة لحدث هذا الأمر الخطير"

بالفيديو..

إعلامية شهيرة تكشف عن زواجها ولا تعلن عن زوجها

الصفحة الأخيرة

اعلامية شهيرة
اعلامية شهيرة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تكشف عن دمار شقتها بسبب انفجار معهد الأورام

#

فنانة شهيرة تعلن عن «خلع» زوجها:«مستمتعة بحياتي»

#

فنانة شهيرة تكشف عن عدد عمليات تجميلها

#

فنانة شهيرة تعلن انفصالها عن لاعب منتخب كرة القدم:«خاين»

وثقت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، مجموعة من الصور لعقد قرانها وزواجها من شخص يدعى "خالد"، ولم تعلن سابقًا عن أي علاقة عاطفية لها، لكنها أعلنت زواجها مباشرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت الإعلامية السعودية لحظة عقد القران، وصورًا تجمعها بالعريس، والدعوات التي تم توزيعها بهذه المناسبة.

وأخفت "اليامي" هوية زوجها، ولم تعطِ أي معلومات شخصية عن قرينها، وإن كان من المشاهير أم لا، مكتفية بنشر اسمه الأول "خالد"، وقد غطت وجهه بصورة قلب أحمر.

وتعليقا على الزواج اكتفت روزانا اليامي ، قالت "رب اجعله بي حفيا‘‘.

هذا وتلقت ’’روزانا‘‘ العديد من التهاني والمباركات من جانب أصدقائها وصديقاتها المقربين، كما هنأها عدد كبير من الجمهور.

 




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامية شهيرة تكشف عن زواجها ولا تعلن عن زوجها
» خبير: الخط الثالث بالمترو أفضل من الموجود في باريس
» المراغي يطالب بإصدار قانون ينظم الخدمة المنزلية
» فنانة شهيرة تتعرض للسرقة
» انفجار بركاني يكشف منجم "ماس" بالبرازيل
» يوم كارثي بلبنان.. تعرف على السبب
» طائرة «إمبراطور اليابان» للبيع مقابل 28 مليون دولار
» «قرقاش»: يكشف فشل التفرقة بين الأشقاء العرب
» بشري سارة من الأرصاد عن طقس اليوم
» الأمن ينقذ حياة رونالدو فى مباراة ودية
» الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة «بيراميدز»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية