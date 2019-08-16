بعد ظهور الرابعة.. تطورات مثيرة في قضية "حفيد البنا"

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القضية الرابعة

تجددت تطورات مثيرة في قضية اغتصاب حفيد مؤسس جماعة الإخوان "طارق رمضان" لفتيات أجنبيات، بحسب ما كشفته وسائل إعلام غربية.

وبحسب وسائل الإعلام فإنه تقرر أخيرًا، ذهاب محققين سويسريين إلى فرنسا هذا العام للتحقيق مع "رمضان" وذلك بعد خلاف السلطات القضائية في فرنسا وسويسرا منذ العام الماضي حول من يتولى التحقيق.

يذكر أن  الخلاف يعود إلى كون رمضان  من مواليد سويسرا ويحمل جنسيتها، إلا أن القضية مرفوعة ضده في فرنسا، كما أن مغادرته فرنسا مشروطة بكفالة 340 ألف دولار في القضايا الثلاث.

كما تقدمت سيدة سويسرية أخرى تدعى "بريجيت " بقضية رابعة ضده تتهمه باحتجازها في فندق واغتصابها .

وكان رمضان اعترف بالفعل خلال التحقيق معه في فرنسا بإقامة علاقة جنسية مع اثنتين من المدعيات، منوها بأنه لم يكن اغتصابا، ليترقب الجميع مبرراته في الجلسة المقبلة في قضيته الرابعة.


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