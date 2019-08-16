تطور سريع بالكويت بعد فيديو سيدة "الجنة لا تشرفني"

16 أغسطس 2019 - 01:18 م

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية اتخذت كل الإجراءات القانونية حول ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو يتضمن تعدي سيدة على الذات الإلهية.

وأضافت في بيان لها أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تمكنت من التوصل لهوية السيدة بعد عمليات البحث والتحري، منوهة بأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطها وتحويلها إلى جهة الاختصاص.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر سيدة داخل سيارة وهي تردد كلمات اعتبرت تعدياً على الذات الإلهية.

كما أضافت السيدة في الفيديو المنشور لها، قائلة: أ"نا ألبس حجاب أو مو ألبس حجاب مو شغلك، ألبس مايوه مو شغلك".



وتابعت: "الجنة اللي تسكر بوجهي الباب عشان مو لابسة حجاب ما تشرفني".