بكري: هذا ما سيحدث في شارع الهرم

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بكري

شارع الهرم

غلق جزئي

قال النائب البرلماني مصطفى بكري إن وزارة النقل تستعد لغلق جزئي لشارع الهرم وذلك لمدة 3 سنوات لإنشاء 11 محطة مترو جديدة بشارع الهرم.

وأضاف بكري على حسابه في تويتر : " من محطة حي الأشجار مرورا بالطريق الدائري ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني،ثم يمر عبر النيل،ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، والمرحلة الأولى تضم 17 محطة،منها 11 محطة بشارع الهرم".

يذكر أن مصدرا أمنيا ، كان قد أشار إلى أنه سيتم وضع خطة تحويلات مرورية خلال الفترة المقبلة بمنطقة الهرم، لإنشاء محطات المترو على أن يكون هناك غلق جزئى للطريق لمدة 3 سنوات ، مع تحويل حركة السيارات لـ 13 شارع منعا للزحام المرورى ، ويتم الانتهاء حاليا من المرافق المتعارضة لإنشاء محطات المترو النفقية.


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