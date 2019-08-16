  • الجمعة 16 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:24 م
بحث متقدم
البشير

تطورات خطيرة بمحاكمة البشير

وزير التعليم

مدير مدرسة يهدد المعلمات بتصويرهن وابتزازهن

ترامب وبوتين

هدية بمليار دولار من ترامب لروسيا

دهس

عملية دهس لجنود إسرائيليين.. ووقوع إصابات

بكري

بكري: هذا ما سيحدث في شارع الهرم

السيدة

تطور سريع بالكويت بعد فيديو سيدة "الجنة لا تشرفني"

طارق

بعد ظهور الرابعة.. تطورات مثيرة في قضية "حفيد البنا"

هنادي مهني

نجلة موسيقار شهير: كنت ببيع منتجات على الشط للمصيفين

القذافي وحفتر

فيديو سري لمعمر القذافي يوجه رسالة خطيرة لحفتر

علي جمعة

"جمعة": الرسول لم يصُم العشر ولم يصلِ الضحى قط

ببني سويف..

مدير مدرسة يهدد المعلمات بتصويرهن وابتزازهن

آخر الأخبار

وزير التعليم
وزير التعليم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالصور.. مدير مدرسة يحول مدرسته إلى "سلخانة"

#

مسلح يفتح النار على مدرسة بالسعودية

#

شاهد.. مسابقة لحفظة القرآن بمدرسة السلام الإنجيلية

#

مدير مدرسة عن مرور التلاميذ أعلى ماسورة صرف: "بيستسهلوا"

التعليم

بني سويف

تحرش

المعلمات


تحقق الأجهزة الرقابية، في واقعة تحرش، تورط فيها مدير مدرسة الشهيد "محمد عباس رغمان" الابتدائية، الكائنة بقرية الرياض، مركز ناصر، بمحافظة بني سويف.
ووفق شكاوى منظورة أمام تلك الجهات، فقد هدد مدير المدرسة "إبراهيم حامد"، معلمات المدرسة بتصويرهن ونشر صورهن عبر الإنترنت.
وأمام تلك التهديدات، سارعت معلمات المدرسة إلى إخطار الإدارة التعليمية، ومديرية التعليم، والرقابة الإدارية، مطالبين بوقفه عن العمل، نظرا لإساءته إلى مهنته كمعلم، وتلفظه بألفاظ خادشة للحياء. 
وزاد من حالة الاستياء في القرية، امتلاك المذكور لمقهى وهو ما يتعارض مع وظيفته التربوية، فضلا عن تلقيه رشاوى لقبول قيد التلاميذ بالمدرسة، بحسب عدد من أولياء الأمور. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» خلافات مالية تنتهي بتهشيم حداد لرأس زوجته بالمطرقة
» وزير الأوقاف: الحج رحلة قصيرة إلى الآخرة
» قرية كل مواليدها بنات تعاني أزمة تهدد وجودها
» إعلامية شهيرة تكشف عن زواجها ولا تعلن عن زوجها
» خبير: الخط الثالث بالمترو أفضل من الموجود في باريس
» المراغي يطالب بإصدار قانون ينظم الخدمة المنزلية
» فنانة شهيرة تتعرض للسرقة
» انفجار بركاني يكشف منجم "ماس" بالبرازيل
» يوم كارثي بلبنان.. تعرف على السبب
» طائرة «إمبراطور اليابان» للبيع مقابل 28 مليون دولار
» «قرقاش»: يكشف فشل التفرقة بين الأشقاء العرب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية