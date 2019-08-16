مدير مدرسة يهدد المعلمات بتصويرهن وابتزازهن

تحقق الأجهزة الرقابية، في واقعة تحرش، تورط فيها مدير مدرسة الشهيد "محمد عباس رغمان" الابتدائية، الكائنة بقرية الرياض، مركز ناصر، بمحافظة بني سويف.

تحقق الأجهزة الرقابية، في واقعة تحرش، تورط فيها مدير مدرسة الشهيد "محمد عباس رغمان" الابتدائية، الكائنة بقرية الرياض، مركز ناصر، بمحافظة بني سويف.

وأمام تلك التهديدات، سارعت معلمات المدرسة إلى إخطار الإدارة التعليمية، ومديرية التعليم، والرقابة الإدارية، مطالبين بوقفه عن العمل، نظرا لإساءته إلى مهنته كمعلم، وتلفظه بألفاظ خادشة للحياء.

وأمام تلك التهديدات، سارعت معلمات المدرسة إلى إخطار الإدارة التعليمية، ومديرية التعليم، والرقابة الإدارية، مطالبين بوقفه عن العمل، نظرا لإساءته إلى مهنته كمعلم، وتلفظه بألفاظ خادشة للحياء.