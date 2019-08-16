  • الجمعة 16 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:59 م
بحث متقدم
الاهلى

الأهلي يقترب من خطف مدرب الزمالك المنتظر

أرشيفية

سبب معاقبة إسرائيل لـ"جنرال" رفيع المستوى.. مفاجأة

ناقلة النفط

ربان ناقلة النفط الإيرانية يرفض مواصلة قيادتها.. لهذا السبب

كلوب وصلاح

تصريح مثير ومفاجئ لـ «كلوب» عن أداء «صلاح»

رشيدة طليب نائبة بالكونجرس الأمريكي

«لن أسمح بإهانتي».. رشيدة طليب تلغى زيارتها لإسرائيل

قمح روسي

إجراءات حاسمة ضد القمح الروسي

رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج

«مصر للطيران» تكثف رحلاتها لعودة الحجاج

ارشيف

شاهد.. اللحظات الأولى لإجلاء طائرة الركاب الروسية

البشير

تطورات خطيرة بمحاكمة البشير

أنفاق

تفاصيل مثيرة عن دخول جنرال إسرائيلي لأنفاق حزب الله

خاصية جديدة بـ «إنستجرام» لمكافحة المعلومات الزائفة

الصفحة الأخيرة

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة "استفزازية"

#

صور مثيرة جديدة تنشرها رانيا يوسف من الغردقة

#

الإفتاء يعلن عن آليات جديدة لمكافحة الإرهاب

#

"هنا الزاهد" تتألق بإطلالة بيضاء على إنستجرام

مكافحة

خاصية جديدة

انسجترام

أعلن موقع «إنستجرام» لمشاركة الصور، إضافة خاصية تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات التى يعتقدون أنها زائفة، وذلك فى مسعى منه لمنع ظهور المعلومات المضللة وغيرها من الانتهاكات على منصته.

ولا تحظر «فيسبوك» نشر معلومات زائفة فى أى من خدماتها للتواصل الاجتماعي، لكنها تتخذ خطوات للحد من انتشارها، وتحذر المستخدمين بشأنها، ولدى «فيسبوك» 54 شريكاً لفحص الحقائق يعملون فى 24 لغة، لكن البرنامج فى «إنستجرام» سيتاح فى الولايات المتحدة فقط.

وقالت المتحدثة باسم «فيسبوك»، ستيفاني أوتواي: «هذه خطوة أولية حيث نعمل باتجاه نهج أكثر شمولاً لمعالجة المعلومات المضللة».

ووفقاً لمجلة «تايم» الأميركية، كان تقرير للجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي كشف أن تغريدات وتدوينات ممثلي روسيا على «إنستجرام» شهدت تفاعلاً يفوق نظيرتها على «فيسبوك» إبان انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016 بما يوحى بوجود دور أكبر للأول فى التدخل الروسى المزعوم فى الانتخابات الأميركية، ورجّح التقرير أن يلعب «إنستجرام» دورًا حاسمًا فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2020.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الداخلية الإسرائيلية تصف طلب نائبة الكونجرس بالمستفز
» «ديسابر»: بيراميدز النسخة الإفريقية من باريس سان جيرمان
» رد صادم لترامب من غرينلاند الدنماركية
» إيران: إطلاق "جريس 1" بدون ضمانات انتصار لنا
» اختطاف مواطنين روس قبالة سواحل الكاميرون
» خاصية جديدة بـ «إنستجرام» لمكافحة المعلومات الزائفة
» فلكيًا السبت المقبل بداية العام الهجرى الجديد
» خلافات مالية تنتهي بتهشيم حداد لرأس زوجته بالمطرقة
» وزير الأوقاف: الحج رحلة قصيرة إلى الآخرة
» قرية كل مواليدها بنات تعاني أزمة تهدد وجودها
» إعلامية شهيرة تكشف عن زواجها ولا تعلن عن زوجها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية