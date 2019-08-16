» خاصية جديدة بـ «إنستجرام» لمكافحة المعلومات الزائفة

16 أغسطس 2019 - 02:52 م

أعلن موقع «إنستجرام» لمشاركة الصور، إضافة خاصية تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات التى يعتقدون أنها زائفة، وذلك فى مسعى منه لمنع ظهور المعلومات المضللة وغيرها من الانتهاكات على منصته.

ولا تحظر «فيسبوك» نشر معلومات زائفة فى أى من خدماتها للتواصل الاجتماعي، لكنها تتخذ خطوات للحد من انتشارها، وتحذر المستخدمين بشأنها، ولدى «فيسبوك» 54 شريكاً لفحص الحقائق يعملون فى 24 لغة، لكن البرنامج فى «إنستجرام» سيتاح فى الولايات المتحدة فقط.

وقالت المتحدثة باسم «فيسبوك»، ستيفاني أوتواي: «هذه خطوة أولية حيث نعمل باتجاه نهج أكثر شمولاً لمعالجة المعلومات المضللة».

ووفقاً لمجلة «تايم» الأميركية، كان تقرير للجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي كشف أن تغريدات وتدوينات ممثلي روسيا على «إنستجرام» شهدت تفاعلاً يفوق نظيرتها على «فيسبوك» إبان انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016 بما يوحى بوجود دور أكبر للأول فى التدخل الروسى المزعوم فى الانتخابات الأميركية، ورجّح التقرير أن يلعب «إنستجرام» دورًا حاسمًا فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2020.