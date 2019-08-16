مفاجأة.. «بي إن سبورت» تطيح بـ3 مصريين

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المصريون

بي إن سبورت

في مفاجأة مدوية، أعلن 3 من الإعلاميين المصريين رحيلهم بشكل رسمي عن شبكة قنوات «بي إن سبورتس» الرياضية بشكل نهائي، اليوم الجمعة، بعد انتهاء تعاقدهم مع مجموعة القنوات القطرية، وهم محمد زيادة والمعلق الرياضي محمد الكواليني وباسم عزمي.

وكتب الكواليني عبر حسابه الشخصي على تويتر: «بعد مضي ثماني سنوات بشبكة الجزيزة الرياضية ومجموعة beIN الإعلامية.. انتهاء العلاقة المهنية بيني وبين قناة beIN SPORTS».

وأضاف صباح اليوم الجمعة: “جمهورنا العزيز.. بإذن الله انتظروني في قناة رياضية أخرى.. قريبا”.

أما محمد زيادة كتب علي حسابه على تويتر:”اليوم 16 أغسطس 2019 رسمياً انتهي عقدي مع قنوات بي إن سبورتس”.

وأضاف: “أشكر كل من سأل عني في الفترة الماضية وأعتذر لكل زميل اتصل بي خلال الفترة الماضية لأحل ضيفاً على برنامجه أو في حوار معه في صحيفته وذلك إنما كان إلتزاماً مني باحترام العقد الذي بيني وبين شبكة قنوات بس إن سبورتس”.

وتابع: «اليوم أصبحت في حِل تام من هذه الإلتزامات وقريباً بإذن الله سأطل عليكم عبر شاشة جديدة وأعتذر أيضا لعدم الرد على أي أسئلة تخص هذا الأمر في الوقت الحالي وشكراً لكم».

وكتب باسم عزمي عبر حسابه علي موقع «فيس بوك»: «الحمد لله على تمام نعمته .. اليوم نهاية تعاقدي رسميًا مع مجموعة beIN الإعلامية، أسأل الله أن أكون وفقت في هذه الفترة التي تحمل كثيرا من الخبرات و الذكريات المختلطة».

وتابع: ” أضافت لي الثمان سنوات السابقة العديد من الأشخاص المخلصين الذين أتشرف بصداقتهم لباقي سنين عمري.. أشكر كل زميل ودعني قبل العودة لمصر، و أسأل الله أن يوفقني في الأعمال القادمة”.

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