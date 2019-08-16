26 قتيلاً ومصابًا بانفجار في مسجد بباكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، عن حصيلة ضحايا انفجار القنبلة اليوم الجمعة، في مسجد في ولاية بلوشستان المضطرب في جنوب غرب باكستان.

وارتفع عدد قتلى انفجار قنبلة وقع، في مسجد جنوب غربي باكستان إلى أربعة أشخاص، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 22 شخصًا واستهدف الانفجار المصلين أثناء صلاة الجمعة، بحسب الشرطة.

كان المسئول الشرطة المحلية، محمد يوسف، قد صرح إن الانفجار قد أودى بحياة شخصين وإصاب أكثر من 20 آخرين بجراح.

وأضاف أن الانفجار وقع داخل أحد مساجد منطقة "كوشلاك" بالقرب من مدينة "كويتا"، عاصمة إقليم بالوشستان المضطرب.

ويتردد أن "كوشلاك"، وهي مدينة فقيرة هادئة تقع على طريق سريع يصل إلى دولة أفغانستان المجاورة، هي مقر جماعة "شورى كويتا" التابعة لحركة طالبان الأفغانية في باكستان.

من جهة اخرى، قالت صحيفة "دون" الباكستانية إن حصيلة ضحايا الانفجار خمسة أشخاص.

ويأتي هجوم اليوم بعد ثلاثة أشهر من آخر دموي استهدف أيضا مسجدا في "كويتا" أثناء صلاة الجمعة.

ولم تتبن أي جماعة مسؤولية هجوم اليوم، ولكن من المعروف أن جماعة "طالبان باكستان" و"تنظيم الدولة" (داعش) استهدفتا أماكن العبادة في بالوشستان في الماضي.

يشار إلى أن بالوشستان هو أكبر أقاليم باكستان وأكثرها اضطرابا، ويتاخم الحدود الأفغانية والإيرانية، وهو هدف للمسلحين الإسلاميين والجماعات الطائفية ومتمردين آخرين.