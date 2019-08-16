"الوطنية للإعلام" تبحث خطة لمقاضاة قنوات الإخوان

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حسن علام- متابعات

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الإخوان

الملفات

الهيئة الوطنية للاعلام

قال جمال الشاعر ، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئة ستجتمع خلال أيام وذلك لمناقشة العديد من الملفات، والتى على رأسها بحث سطو قنوات الإخوان على حقوق الملكية فى بثها للكثير من الأفلام والمسلسلات التى تقوم قنوات الشرق ومكملين ووطن، والتى تبث من الخارج ببثها ، والذى يعد سرقة يحاسب عليها كل القوانين .

وأضاف وكيل الهيئة الوطنية للإعلام فى تصريح له، أن الهيئة تسير فى خطوات عديدة، من خلال التنسيق بين كل الجهات المعنية، والمستشارين القانونين لبحث خطة التحرك ضد هذه التصرفات المخالفة التى تقوم بها هذه القنوات الإخوانية، لافتا أن القوانين الدولية المنظمة للأمر تحاسب على التجاوزات الصادرة من قنوات الإخوان، وخاصة أن هذا الأمر تكرر مرات عديدة ، ولا تزال هذه القنوات الإخوانية تمارس هذه المخالفات.

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جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية