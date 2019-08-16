لهذه الأسباب.. مصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية عالمية

16 أغسطس 2019 - 09:50 م

أدرج موقع «Big 7 travel »، المتخصص فى شئون السياحة والسفر، مصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية عالمية، إذ صنفت من بين الدول الأكثر جذبًا للسياح الراغبين فى قضاء عطلاتهم.

وقال الموقع، إن مصر تحظى بشعبية كبرى لدى السياح، نظرًا لتمتعها بالمناخ الآمن، وتنوع آثارها ومعالمها التى تعد الأهرامات واحدة من أبرزها.

وأوضح «Big 7 travel »، أن هذا التصنيف جاء بناء على نتائج استطلاع تم إجراؤه على 1.5 مليون من متابعيه.

حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، قال إن ما ذكره الموقع حقيقة فعلًا ولا يعد مفاجأة، لا سيما أن مصر تمتلك الإمكانيات والعوامل التى تجعلها فى صدارة أفضل الوجهات السياحية.

وأضاف «خاطر»، لـ«المصريون»، أن مصر بها سياحة دينية ونيلية وصحية، أى جميع أنواع السياحة الموجودة بالعالم، وبالتالى طبيعيًا أن تأتى ضمن أفضل 50 وجهة سياحية عالمية.

عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن تمتلك شواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة إلى أنها تمتلك مقومات سياحية أخرى لا توجد بدول عديدة، مطالبًا وزارة السياحة بالعمل على استغلال كل ذلك فى دعم وترويج السياحة؛ لجذب مزيد من السياح.

فيما قال على غنيم، الخبير السياحي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية السابق، إن هناك مجموعة من المقومات والعوامل التى تجعل مصر فى صدارة أفضل وجهات السياحة عالميًا.

وفى تصريحه إلى «المصريون»، أضاف «غنيم»، أن مصر تمتلك معالم سياحية عديدة، وليس هذا فحسب بل إن موقعها الاستراتيجى مميز جدًا، ومن ثم من الطبيعى أن تكون ضمن أفضل وجهات السياحة.

وأشار، إلى أن من يشاهده السائحون فى مصر لا يرونه فى الدول الأخرى، وبالتالى كان طبيعيًا أن تأتى ضمن أفضل الوجهات، هذا بالإضافة إلى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر.

الخبير السياحي، أشار إلى أن الحضارة الفرعونية، تُدرس فى مختلف جامعات العالم، إضافة إلى أن قطاع عريض من السياح يقدرونها ويدركون قيمتها، وبالتالى مصر تم وضعها ضمن أفضل الوجهات السياحية عالميًا.

وتوقع عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية السابق، أن ينتج عن ذلك تحفيز السياح على السفر إلى مصر، بل وتضاعف أعدادهم خلال الفترة المقبلة، فالمعلومات والمؤشرات الإيجابية يكون لها تأثير إيجابي، بحسب قوله.

وكانت مجلة «فوربس» الأمريكية، رشحت للسياح مصر كأفضل وجهة سياحية، مؤكدة أنها كانت ولا تزال مهدًا للحضارة البالغة 7000 عام، وأن الوضع السياسى والاقتصادى فيها أصبح مستقر وعلى استعداد تام لاستقبال أكبر عدد من السياح.

وأوضحت، أن السياحة فى مصر حققت أعلى مستوى لها على الإطلاق فى عام 2010 حيث بلغ عدد زوارها 14.7 مليون زائر، ولكن ثورة 25 يناير 2011 تسببت فى حدوث بعض الاضطرابات التى أعقبها تراجع نسبة السياحة.

«فوربس»، أضافت أن صناعة السياحة واجهت ضربة أخرى فى عام 2015، عندما تحطمت طائرة روسية فوق سيناء، وفى العام التالى انخفضت السياحة إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات، وبلغ عدد السياح 4.8 ملايين، لكن المجلة عادت لتؤكد أنه الآن وبعد ثلاث سنوات، استقر الوضع السياسى فى مصر وبدأ الزوار فى العودة إليها من جديد، وكان هناك 8.3 ملايين سائح فى عام 2017 وتزايدت نسبتهم خلال عام 2018.