» ترامب يعتزم مناقشة سحب قوات بلاده من أفغانستان تدريجيا

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يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاجتماع مع كبار مسؤولي إدارته؛ لمناقشة الانسحاب التدريجي لقوات بلاده من أفغانستان.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الاجتماع بشأن الانسحاب من أفغانستان سيعقد الجمعة في ولاية نيو جيرسي، بحضور كبار المسؤولين في الإدارة ومجلس الأمن القومي.
وأوضحت أن الاجتماع سيناقش نتائج العمل الدبلوماسي للمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد.
كما سيناقش "الخطط العسكرية لبدء انسحاب تدريجي للقوات ووضع حد لأطول حرب أمريكية"، وفق "واشنطن بوست".
وفي وقت سابق، أعلن خليل زاد عن تقدم المفاوضات الجارية مع حركة "طالبان" الأفغانية، واصفا إياها بأنها "الأكثر إنتاجية". 

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