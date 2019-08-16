» قراصنة يخطفون ثمانية من طاقم سفينة ألمانية

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قالت شركة ألمانية إن قراصنة خطفوا ثمانية من طاقم سفينة مملوكة لها في غارة قبالة ساحل الكاميرون.
وذكرت شركة إم.سي شيفات، ومقرها هامبورج في بيان على موقعها الالكتروني، يوم الجمعة، أنها شكلت فريق طوارئ وتتعاون مع السلطات المحلية في الكاميرون لمواجهة آثار الحادث الذي وقع في وقت متأخر الأربعاء.
وأضافت الشركة أن السفينة مارمالياتا كان عليها طاقم من 12 فردا وقت الحادث.

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