محلل يمني: الإخوان حاولوا إشعال الفتنة في اليمن

16 أغسطس 2019 - 11:41 م

قال عبد الستار الشميري، رئيس مركز «جهود» للدراسات، إن الأوضاع في عدن مستقرة بعد معارك استمرت ليومين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد: «خرج الناس للعيد والمولات والأسواق، والأمر كان مجرد فتنة حاول الإخوان إشعالها بين رفاق السلاح»، متابعا: «أُعيد ترتيب بيت اليمن الجنوبي بشكل أفضل».



وأكد الشميري، أن الصواريخ الحوثية توقفت، متابعا: «هناك شبه توقف عسكري في جميع المحاور بالجنوب»، مشيرا إلى رغبة الجنوبيين في عرض قضيتهم بعد التهمييش الذي كانوا يشتكون منه.

