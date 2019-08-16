  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:27 ص
بحث متقدم
عروس دمشق

صاحب المطعم السوري يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

دواجن- أرشفية

الاتحاد العام للدواجن يزف بشرى سارة للمواطنين

الاهرامات

لهذه الأسباب.. مصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية عالمية

صلاح

«صلاح» ثاني أغلى لاعب في العالم.. و«ميسي» ثالثًًا

جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية

«اللاءات الثلاثة».. سر صمود جماعة «التبليغ والدعوة»

ناقلة النفط

ربان ناقلة النفط الإيرانية يرفض مواصلة قيادتها.. لهذا السبب

جانب من المباني الآثرية القديمة

آثار مصرية.. بأى ذنب شوهت؟!

بي ان سبورت

مفاجأة.. «بي إن سبورت» تطيح بـ3 مصريين

أرشيفية

شبح «الدمج» يُطارد الأحزاب السياسية من جديد

حريق حي المهاجرين - تصوير وكالات

حريق هائل بالقرب من قصر "بشار الأسد"

بالفيديو..

الاتحاد العام للدواجن يزف بشرى سارة للمواطنين

آخر الأخبار

دواجن- أرشفية
دواجن- أرشفية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير البترول يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي

#

"الأرصاد": بشرى للمواطنين خلال عيد الأضحى

#

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن هذا الأمر

#

خبير اقتصادي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الجنيه

كشف الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد العام للدواجن، عن خطة توريد 4 آلاف طن من الدواجن لوزارة التموين شهرياً، لافتاً إلى قدرة المربين المصريين والمجازر التى تصل لـ400 مجزر مرخص على توفير احتياجات وزارة التموين من الدواجن.
وقال الشافعى، خلال لقائه مع الإعلامى محمد غانم في  برنامج "الجدعان"  المذاع على فضائية القاهرة والناس2 ، إنه سيتم توريد 2050 دواجن مجزءات و2050 دواجن كاملة، لافتاً إلى وجود 400 ألف مجزر آلى قادر على توفير الاحتياجات المحلية من الدواجن.
وذكر أن اتحاد المنتجين سيتحمل مخاطر توريد الدواجن المبردة والمجمدة بالأسواق فور حظر التداول الحى، مشيرا إلى خطورة الذبح العشوائى الذى تحظره دول العالم، والاعتماد على الذبح الآمن.
وأكد على أهمية تفعيل قرار حظر تداول الدواجن الحية وتنظيم تداولها بالريف ومساعدة التجار على تحديث آليات البيع، إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة عن إضافات الأعلاف والضريبة العقارية على المزارع. 



 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد تكشف معلومة هامة عن طقس هذا الأسبوع
» في غياب ميسي.. برشلونة يسقط أمام بيلباو بافتتاحية "الليجا"
» الزمالك يكتسح ديكيداها الصومالي بسبعة أهداف دون رد
» قراصنة يخطفون ثمانية من طاقم سفينة ألمانية
» ترامب يلتقي رئيس «فيفا» في نيوجيرسي لهذا السبب
» «التموين» تكشف معلومة هامة بشأن صرف سلع أغسطس
» ترامب يعتزم مناقشة سحب قوات بلاده من أفغانستان تدريجيا
» «سلامة الغذاء» يطالب بتشديد الرقابة على المنتجات الروسية
» مقلب «تركي» يُهدد مُستقبل «النني»
» أول حالة وفاة بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية