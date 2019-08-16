  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:27 ص
بحث متقدم
عروس دمشق

صاحب المطعم السوري يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

دواجن- أرشفية

الاتحاد العام للدواجن يزف بشرى سارة للمواطنين

الاهرامات

لهذه الأسباب.. مصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية عالمية

صلاح

«صلاح» ثاني أغلى لاعب في العالم.. و«ميسي» ثالثًًا

جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية

«اللاءات الثلاثة».. سر صمود جماعة «التبليغ والدعوة»

ناقلة النفط

ربان ناقلة النفط الإيرانية يرفض مواصلة قيادتها.. لهذا السبب

جانب من المباني الآثرية القديمة

آثار مصرية.. بأى ذنب شوهت؟!

بي ان سبورت

مفاجأة.. «بي إن سبورت» تطيح بـ3 مصريين

أرشيفية

شبح «الدمج» يُطارد الأحزاب السياسية من جديد

حريق حي المهاجرين - تصوير وكالات

حريق هائل بالقرب من قصر "بشار الأسد"

الأرصاد تكشف معلومة هامة عن طقس هذا الأسبوع

الحياة السياسية

الطقس
الطقس

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بشري سارة من الأرصاد عن طقس اليوم

#

ملكة جمال الفلبين: والدي فلسطيني ومنحني جينات القوة

#

موجة حارة جديدة تجتاح أوروبا

#

بعد الانقلاب الشتوي.. الأرصاد تكشف طقس غد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من السبت سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة  يوم السبت إلى 36 درجة.
وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، يوم الجمعة، إلى أن الأسبوع الجاري سيكون الطقس لطيف خاصة بعد تعرضنا لموجة شديدة الحرارة وصلت الحرارة فيها إلى 41 درجة، معقبة: "اطمئنوا"، منوهة بأن الرطوبة مازالت مرتفعة وتصل إلى 80%.
هذا وقد نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يرصد درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوًا نهارًا لطيف ليلًا.
وأضاف "البيان"، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد.
وأوضح أن السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأن الرياح معتدلة تنشط علي جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد تكشف معلومة هامة عن طقس هذا الأسبوع
» في غياب ميسي.. برشلونة يسقط أمام بيلباو بافتتاحية "الليجا"
» الزمالك يكتسح ديكيداها الصومالي بسبعة أهداف دون رد
» قراصنة يخطفون ثمانية من طاقم سفينة ألمانية
» ترامب يلتقي رئيس «فيفا» في نيوجيرسي لهذا السبب
» «التموين» تكشف معلومة هامة بشأن صرف سلع أغسطس
» ترامب يعتزم مناقشة سحب قوات بلاده من أفغانستان تدريجيا
» «سلامة الغذاء» يطالب بتشديد الرقابة على المنتجات الروسية
» مقلب «تركي» يُهدد مُستقبل «النني»
» أول حالة وفاة بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية