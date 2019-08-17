» فنانة كبيرة تكشف موقفها من الزواج خلال الفترة المقبلة

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سوسن بدر
سوسن بدر

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قالت الفنانة سوسن بدر، إنها ستقدم أعمالًا مسرحية خلال الفترة المقبلة، خاصة في فصل الشتاء المقبل، مشيرة إلى أنها تقضي إجازتها الحالية في الساحل الشمالي.
وأضافت "بدر"، خلال لقائها في برنامج "أحلى النجوم"، المذاع على قناة  "المحور"، اليوم الجمعة، أن أحفادها يشعرون بالسعادة بعد "اللوك" الجديد الذي ظهرت به مؤخرًا، مضيفة أنهم بدءوا يتفهمون أن ما تقوم به من أعمال فنية يستحق التقدير والنجاح.
وأشارت إلى أنها في الغالب لا تجد وقتًا للجلوس مع أحفادها، لافتة إلى أنها على قدر حبها للفن والتمثيل أيضًا تحب أولادها وأحفادها.
وعن إمكانية زواجها مرة أخرى، علقت: "الزوج عايز اهتمام ووقت وده حقه، ولو أنا حاسة إني مش هقدر أوفيه حقه يبقي حرام أظلم حد معايا ولكن الجواز مش عيب والحب مش حرام ولا ميصحش.. ولو حاسة أني هاعدل بين أولادي وأحفادي وشغلي وزوج جديد بالعدل والتساوي هاتجوز، ولو مش هاقدر يبقي شغلي وولادي بس وحرام أظلم حد معايا".



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