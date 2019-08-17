رئيس الزمالك يفجر مفاجأة مدوية بشأن المدير الفني الجديد

17 أغسطس 2019 - 01:30 ص

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أن ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" سيصل إلى القاهرة من أجل قيادة الجهاز الفني للفريق، مؤكداً أن طارق يحيى المدير الفني الحالي للفريق سيعمل في منصب المدرب العام.



وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور": "ميتشو" المدير الفني الذي استقال من تدريب أورلاندو بيراتس كان الاختيار الأول للجنة الفنية، ومن المفترض أن يصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة من أجل تدريب الفريق.



وأضاف أن طارق يحيى سيكون مدرب عام داخل الفريق، وبدلًا من أيمن حافظ سيتواجد أيمن عبدالعزيز كمنسق عام داخل الفريق، وفي حالة عدم جلب ميتشو لمدرب حراس مرمى سيكون أيمن طاهر مدرب للحراس.



وانتقد رئيس الزمالك "رامون دياز" مدرب نادي بيراميدز والذي كان المرشح الأول لقيادة فريق الزمالك قائلاً: "لم يتمكن من الفوز بالدوري بالرغم من أنه كان يمتلك لاعبين يستطيعون الفوز بكأس العالم وكل البطولات وليس بطولة الدوري فقط".

