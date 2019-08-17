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جيروزاليم بوست:

طيران الاحتلال يشن غارة جوية على قطاع غزة

عرب وعالم

الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات شمال وجنوب قطاع غزة
الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات شمال وجنوب قطاع غزة

المصريون ووكالات

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ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإليكتروني، أن الطيران الإسرائيلي شن الليلة غارة جوية على قطاع غزة كرد على صواريخ أطلقت على جنوب إسرائيل من القطاع في وقت سابق اليوم والتي جاءت في أعقاب إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود القطاع.
وأوردت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة استهدفت مواقع مختلفة في قطاع غزة ليلة الجمعة، ويُزعم أن موقعًا تابعًا لحركة حماس في حي التفاح بمدينة غزة قد أصيب بصاروخ. وفقا لما أوردته تقارير إخبارية فلسطينية نقلا عن مصادر تقول بأن مدينتي جباليا وخان يونس كانتا مستهدفتين.

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