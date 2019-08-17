  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:37 ص
بحث متقدم
مدبولى

سر غياب "مدبولي" عن حضور افتتاح مشروعات مرسى مطروح

قرقاش

تعليق ناري من "قرقاش" على هاشتاج قناة الجزيرة

سوزان مبارك

عملية جراحية عاجلة لـ"سوزان مبارك"

خامنئي

بن سلمان: هذا هو الحل لإنهاء الخطر الإيراني

ارشيف

صادم.. يشعل النيران فى والده لهذا السبب

التربية الجنسية الحلال

"التربية الجنسية الحلال".. قريبًا فى دولة عربية

الشيخة موزة

وصف غير متوقع من سيف القذافي للشيخة "موزة"

رشدي

داعية إسلامي: هذا ما حدث في الساحل الشمالي

الرئيس السيسي

«السيسي» يفتتح عددًا من المشروعات بمرسى مطروح

السودان

السودان يعلن رسميًا أسماء مجلس السيادة اليوم

السودان يعلن رسميًا أسماء مجلس السيادة اليوم

الحياة السياسية

السودان
السودان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تصنيع «التابلت» فى مصر

#

"الحرية والتغيير" بالسودان: الاعتصامات مستمرة حتى تحقيق أهدافنا

#

روسيا تحذر المجتمع الدولي من التدخل في السودان

#

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن أحداث السودان

تويتر

هاشتاج

أنور قرقاش

قناة الجزيرة

يعلن السودان اليوم عن أسماء مجلس السيادة، حيث يتم التوقيع الرسمي على وثيقتي «الاتفاق السياسي» و«الإعلان الدستوري» اللتين ستحكمان البلاد في المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات.

وتشهد الخرطوم اليوم احتفالات رسمية وشعبية كبيرة يشارك فيها عدد من زعماء الدول المجاورة وممثلون لمنظمات وهيئات عربية وأفريقية ودولية تتضمن جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي ومندوبون من الخارجية الأميركية والبريطانية وهيئة الأمم المتحدة.

وبموجب الوثيقتين، فسيُحل «المجلس العسكري»، الذي تولى السلطة منذ إطاحة البشير، ويُستبدل به بدءا من يوم غد «مجلس سيادي» مكوّن من 5 عسكريين و6 مدنيين، يرأسه الفريق عبد الفتاح البرهان.

 كما ستتشكّل حكومة مدنية بنهاية الشهر الجاري برئاسة الخبير الاقتصادي، عبد الله حمدوك، وستتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، بينما تنحصر سلطات «المجلس السيادي» في شؤون السيادة فقط. وتقضي الوثيقة الدستورية أيضاً بتأسيس مجلس تشريعي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

من جهته، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلسه سيعلن رسمياً أسماء ممثليه الخمسة في المجلس السيادي اليوم السبت، وذلك على الرغم من تداول تقارير صحافية عن تسمية الفريق أول عبد الفتاح رئيساً لمجلس السيادة، والفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائباً له، وتسمية كل من «الفريق أول شمس الدين الكباشي، والفريق أول صلاح عبد الخالق والفريق ياسر العطا» أعضاء المجلس العسكري الانتقالي أعضاء لمجلس السيادة.

كما وصف الفريق الركن محمد علي إبراهيم، رئيس اللجنة العليا السودانية للاحتفالات بتوقيع وثائق الفترة الانتقالية، بأنه إنجاز عظيم سيضع السودان في طريق الديمقراطية والخير والنماء والسلام والحرية.

 وقال الفريق إبراهيم، إن السودان سينفتح في علاقاته الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية ستعالج أمر وضع البلاد في قائمة الإرهاب الأميركية، مضيفا أن الاحتفالات التي ستقام بالخرطوم بمناسبة التوقيع على الاتفاق ستعكس صور النضال والثورة والتغيير الذي تم، والأمل المنشود لتطوير السودان اقتصاديًا وتنمويًا وخدميًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سر تكدس الركاب بمطارات أمريكا
» 3 مراقبين للأهلي وبيراميدز بكأس مصر
» قصة المطعم المصرى الذى خطف قلوب الإنجليز
» إطلالة مثيرة لابنة عمرو دياب
» بطل فيلم تراب الماس يكشف عن إصابته بمرض خطير
» أسطورة مانشستر يونايتد يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح
» رامون دياز يفاجيء جمهور الأهلي بتصرف غير متوقع
» فيريرا يحرج "مرتضى" وجماهير الزمالك
» صدمة بعد كشف الفنانة بشرى عن هوية ابنها: فنان شهير
» فنان شهير عن ملابس ابنته المثيرة: عمري ما اعترضت عليها
» فنانة كبيرة تكشف موقفها من الزواج خلال الفترة المقبلة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية