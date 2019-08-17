وصف غير متوقع من سيف القذافي للشيخة "موزة"

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أكد سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن للشيخة موزة، والدة أمير قطر، تميم بن حمد، كل التقدير والاحترام، مشددًا أن معركته مع من أجرموا في حق الدول العربية دون الطعن في الإعراض.

وكتب سيف الإسلام، في تغريدته،"للشيخة موزة كل التقدير والاحترام وإني أبرأ لله من أن أطعن بعرضها أو أن أقره أو أرضى به أو أراه وأسكت عنه، ليس الشيخة موزة فحسب بل كل نساء قطر الكريمات. هذا ماتعلمناه من ديننا وما تربينا عليه. معركتنا مع من أجرموا بحق قطر ودولنا العربية دون الطعن بالأعراض".

ولاقت التغريدة تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل، حيث أشاد الكثيرين بموقف سيف الإسلام، وعلق أحدهم:" كفو كفو هذا ماعهدناه من ابناء القذافي تحياتي لك سيف الإسلام تحيا بك ليبيا".

وكان قد علق سيف الإسلام القذافي، على التغريدة المثيرة للجدل، الذي نشرها وزير خارجية قطر الأسبق، حمد بن جاسم، عن العلاقات بين الإمارات والسعودية، قائلة: "العلاقات التي تعرفها هي علاقة الغدر فقط".

وكتب "سيف الإسلام"، في سلسلة من التغريدات، قال: "عزيزي حمد:طبيعي ألا تفهم العلاقات المبنية على المصالح المشتركة بين الحلفاء فالعلاقات التي تعرفها هي علاقة الغدر فقط، فشريكك الآخر (#سلوقي_موزة) غدر بوالده وطارده عن طريق الإنتربول وغدرتم بحليفتكم ليبيا وحليفكم الأسد وبالسعودية والتحالف العربي في اليمن.لا تثريب عليك".

وأضاف في تغريدة آخرى: أن أهم ما يميز حيوان السلوقي هو أنه يصيد لسيده لا لنفسه فنصيبه من الصيد هو اللهاث فقط أو ما يتكرم عليه سيده به من أردى اللحم وكذلك #سلوقي_موزة فجل ما فعله ذهب نفعه إلى أعداء العرب والإسلام".

وكان قد أثار الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق ووزير خارجيتها الأسبق، ضجة وموجة انتقادات ضده من سعوديين وإماراتيين، بعد تغريدة عن العلاقات بين "حليفين"، اعتبرها مغردون أنها تستهدف المملكة العربية السعودية والإمارات.


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