» سر تكدس الركاب بمطارات أمريكا

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وكالات - سارة أشرف

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توقفت الحركة بالعديد من المطارات بأمريكا، بعدما تعطّلت الأنظمة الإلكترونية لهيئة الجمارك، وهو ما أثر على عمل العديد من المطارات.

وكتبت إدارة مطار "لوس أنجلوس" عبر "تويتر": "أنظمة هيئة الجمارك وحماية الحدود تواجه مشكلة، يبدو أنّها تؤثّر على مطارات عديدة، بما فيها مطار لوس أنجلوس".

وأشارت إدارة المطار إلى أنّ موظّفي الجمارك ينفّذون كلّ الإجراءات يدويًا.

وطال تعطّل الأنظمة الإلكترونية كذلك "مطار كيندي الدولي" في نيويورك ومطارَيْ واشنطن وسياتل وغيرها، واضطر آلاف الركاب للانتظار في طوابير طويلة وتأخر العديد من الرحلات الجوية في المطارات.

من جهتها، أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود أنّها تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة الفنية.


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