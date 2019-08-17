» السيسي: مشروعات الدولة لضبط السوق

17 أغسطس 2019 - 11:06 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروعات الدولة تهدف لضبط آليات السوق، ردًا على حديث اللواء محمد عبد الحي، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، حول ما شهدته الأسواق فى وقت سابق من تحكم التجار ورجال الأعمال.

وتابع الرئيس السيسى، خلال حضوره افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمرسى مطروح: "الكلام ده ميمنعش أننا ننسق مع رجال الأعمال لأن ده يهمنا أن يكون فيه توازن فى كلامنا وتعاملنا مع السوق".

وقال الرئيس السيسى:"إحنا مش بنقول للناس لا، إحنا محتاجين الكل يكون موجود، لأن السوق المصري سوق كبير، فيه 100مليون، ولازم نكون شغالين مع الكل وفى الريف وكبار المزارعين والتجار، إحنا محتاجين ننسق من خلال وزارة الزراعة والغرف التجارية، والغرف المختلفة المتخصصة فى الموضوع ده وعشان يبقى مسارنا وحركتنا متوازنة".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.