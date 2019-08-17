» السيسي يحرج رئيس الوطنية للزراعات المحمية

17 أغسطس 2019 - 12:00 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالًا إلى اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية أثناء كلمته بمؤتمر افتتاح 1300 من الصوب الزراعية اليوم، قائلاً: "أنت بتقبض كام؟.

ورد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية: "بقبض 14 ألفًا و200 جنيه".

ليرد السيسي، قائلاً: "محمد لو غمض بس في يوم ممكن يعمل 12 مليون جنيه وأكثر".

وأتابع السيسي: "بسأله في يوم أنت ساكن فين قالي أنا ساكن في حتة بعيدة، فقلتله أنت ساكن في مكان بعيد يعني حوالي 40 كيلو رايح و40 كيلو جاي، وبتستخدم سيارة الجيش، وكمان بنزين، يبقى لازم تنقل في مكان بجوار الشركة، قالي أنا معنديش غير الشقة دي، قلتله بعها واشتري شقة في مكان قريب من الشركة".

وتابع السيسي: "ممكن حد يقلي خليه ياخد فيلا أو شقة من اللي بتعملوهم، لكن أنا بقول من أول أنا ولحد أي شخص، جنيه واحد لأ.. واللى يعمل كدا ملوش مكان بينا".

وقال السيسي: "في ناس بتطلع بكلام مغرض، لكن والله ملوش مكان بينا ولا بشكل قانوني أو غير قانوني، المقابل مش فلوس بس، المقابل عز مصر وشرفها وكرامتها بين الدول.