  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
ارشيف

السيسي: "والله العظيم ما هسيب لابني جنيه"

صلاح

صلاح يزين تشكيل ليفربول الليلة

ارشيف

السيسي: أنا ضد الفوضى واللا دولة

الكويت

للمرة الثانية.. فيديو يسيء للذات الإلهية يهز الكويت

أم كلثوم

مقابلة نادرة لأم كلثوم فى السودان.. هذا ما قالته عن مصر!

ارشيف

السيسي: الكنائس والمساجد لا تبنى على أرض حرام

جنازة بالحرم

مشهد مهيب.. تشييع 58 جنازة بملابس الإحرام

السيسي

الجار الله: "مصر كانت بحاجة لعقلية السيسي"

جبير

"الجبير" بالخرطوم.. لهذا السبب

ارشيف

مروع.. يذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما

السيسي يحرج رئيس الوطنية للزراعات المحمية

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا

#

3 قضايا ناقشها الرئيس مع نظيره الجامبي

#

الرئيس السيسي يهنئ رئيس جنوب أفريقيا بولايته الجديدة

#

الرئيس يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالًا إلى اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية أثناء كلمته بمؤتمر افتتاح 1300 من الصوب الزراعية اليوم، قائلاً: "أنت بتقبض كام؟.

ورد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية: "بقبض 14 ألفًا و200 جنيه".

ليرد السيسي، قائلاً: "محمد لو غمض بس في يوم ممكن يعمل 12 مليون جنيه وأكثر".

وأتابع السيسي: "بسأله في يوم أنت ساكن فين قالي أنا ساكن في حتة بعيدة، فقلتله أنت ساكن في مكان بعيد يعني حوالي 40 كيلو رايح و40 كيلو جاي، وبتستخدم سيارة الجيش، وكمان بنزين، يبقى لازم تنقل في مكان بجوار الشركة، قالي أنا معنديش غير الشقة دي، قلتله بعها واشتري شقة في مكان قريب من الشركة".

وتابع السيسي: "ممكن حد يقلي خليه ياخد فيلا أو شقة من اللي بتعملوهم، لكن أنا بقول من أول أنا ولحد أي شخص، جنيه واحد لأ.. واللى يعمل كدا ملوش مكان بينا".

وقال السيسي: "في ناس بتطلع بكلام مغرض، لكن والله ملوش مكان بينا ولا بشكل قانوني أو غير قانوني، المقابل مش فلوس بس، المقابل عز مصر وشرفها وكرامتها بين الدول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» السيسي يحرج رئيس الوطنية للزراعات المحمية
» مقتل سيدة وأبنائها الستة بقصف جوى في سوريا
» تقتل توأمها.. بطريقة وحشية
» السعودية تحتل هذا المركز في تصنيف إماراتي
» السيسي: مشروع الصوب الزراعية تكفى احتياجات 20 مليون مصرى
» السيسي: مشروعات الدولة لضبط السوق
» سر تكدس الركاب بمطارات أمريكا
» 3 مراقبين للأهلي وبيراميدز بكأس مصر
» قصة المطعم المصرى الذى خطف قلوب الإنجليز
» إطلالة مثيرة لابنة عمرو دياب
» بطل فيلم تراب الماس يكشف عن إصابته بمرض خطير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية