صلاح يزين تشكيل ليفربول الليلة

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يلتقي في تمام الرابعة من مساء اليوم السبت فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، مع نظيره ساوثهامبتون على ملعب "سانت ميريز"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويخوض الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: أدريان "اندي"

الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون

الوسط: فينالدوم - هيندرسون - فابينيو

الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو

  

 


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