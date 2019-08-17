إعلامية شهيرة تعلق على فيديو الرقص بعلمي " لبنان وإسرائيل"

متابعات - أمينة عبد العال
علقت الإعلامية سحر غدار على الفيديو الذي يوثق رقص أشخاص يحملون علم لبنان وعلم الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "نحن جماعة خسرنا أعزاء بحربنا مع إسرائيل، وغيرنا بكي ونكسر وفي نساء اغتصبت على يد هالنماذج، بحربنا مع إسرائيل ما في رمادية في موقف واحد (ضد أو مع) هول إلي صار و جزء من الكيان الصهيوني إلي انشحطو من أرض خانوها أصلاً لا عيني مش حقن يرجعو حقن بالكتير رصاصة".
وكانت الإعلامية قد شاركت متابعيها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسجيل الفيديو.
نحنا جماعة خسرنا أعزاء بحربنا مع إسرائيل، وغيرنا بكي ونكسر وفي نساء اغتصبت على يد هالنماذج،بحربنا مع إسرائيل ما في رمادية في موقف واحد (ضد أو مع) هول الي صارو جزء من الكيان الصهيوني الي انشحطو من أرض خانوها أصلاً لا عيني مش #حقن_يرجعو حقن بالكتير رصاصة.— سحر حسين غدار (@ghaddar_sahar) 16 أغسطس 2019
pic.twitter.com/HrI6HvPW8l
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