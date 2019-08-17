فيفا يفاجئ صلاح بهذا الأمر

17 أغسطس 2019 - 01:31 م

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة استعرض خلالها إنجازات اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي خلال العام الجاري 2019، وذلك قبل غلق التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وقالت الصفحة: "محمد صلاح توج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، ناديه حقق أكبر معدل تهديفي خلال الموسم وهو أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي".

ويأتي ذلك قبل عملية غلق باب التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم يوم الإثنين المقبل في الثانية عشرة مساء.

وينافس صلاح 9 لاعبين للفوز بالجائزة هم..

البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومن هولندا فرانكي دي يونج وماتيس دي ليخت وفرجل فان دايك، والبلجيكي إيدين هازارد، والإنجليزي هاري كين والسنغالي ساديو ماني والفرنسي كليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي.