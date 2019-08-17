سعد لمجرد يفاجئ جمهوره بهذا الأمر

17 أغسطس 2019 - 01:53 م

قام الفنان المغربي سعد لمجرد، بنشر صورة له على موقع إنستجرام برفقة والده البشير عبدو ووالدته فاطمة الركراكي في بيت العائلة.

وعلق المجرد على الصورة قائلا: "البيت الحلو.. الله على راحة بين أحضان الوالدين، اللهم لك الحمد".

من جانبه أعاد والد المجرد نشر الصورة نفسها على فيس بوك وعلق عليها: "مرحبًا بك ابني حبيبي في بيتك، وسط عائلتك وفي أحضان بلدك. الحمد لله".

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن لمجرد عاد إلى المملكة أمس الأول الخميس، وذلك بعد حصوله على تصريح مؤقت من السلطات الفرنسية، كما أشارت إلى أنه "يحضّر لعمل جديد سيصور في المغرب".

ومن المفترض أن يعود المجرد إلى باريس لحضور محاكمته بتهمة "استخدام العنف الجنسي" وليس "الاغتصاب"، وهي التهمة التي وجهت إليه في قضية تعود تفاصيلها إلى نهاية العام 2016.

يذكر أن القضاء الفرنسي كان قد أمر سابقا بوضعه تحت المراقبة القضائية بانتظار محاكمته، وذلك بناء على شكوى تقدمّت بها ضدّه شابة تقول إنه اعتدى عليها في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية.