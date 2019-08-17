ذبح 3 فتيات انتقامًا للشرف.. خلال 48 ساعة

17 أغسطس 2019 - 02:05 م

وقعت 3 فتيات ضحايا لـ"الثأر للشرف"، خلال الـ48 ساعة الماضية على أيدي آبائهن، إثر ما ادعوا ملاحظته عليهن من تصرفات مخلة بالشرف، فتشابهت الجريمة والأسباب واختلفت التفاصيل.

أقدم موظف على ذبح ابنته، وسائق "توك توك"، ضبطهما معًا في وضع مخل داخل غرفة نومها، عند عودته فجرًا من المقهى، بمركز دمنهور في البحيرة.

كشفت التحقيقات الأولية أن الأب بالاشتراك مع ابنه على إنهاء حياة المجني عليها، ذات الـ16 عامًا، وعشيقها البالغ من العمر 24 عامًا، ثم ألقيا الجثتين من شرفة منزلهما بعد ذبحهما وطعنهما عدة طعنات متفرقة في جسديهما.

وأوضح الأب أنه أثناء عودته للمنزل من المقهى المجاور في الفجر بصحبة ابنه، وجد ابنته مع عشيقها في وضع مخل داخل غرفة نومها، فأحضر سكينًا من المطبخ وباغتهما، وشل حركتهما بمساعدة نجله ثم ذبحهما.

وأقدم أب آخر على ذبح ابنتيه بالحوامدية، بسبب شكوكه في سلوكهما

وأوضح المتهم في حديثه لرجال المباحث: "كنت بسمعهم بيتكلموا في التليفون مع شباب وبيقولوا ألفاظ خارجة شكيت فيهم، وخفت من الفضايح، وقررت أغسل عاري بإيدي، جبت البنت الكبيرة الصبح وفهمتها أننا رايحين مشوار.. وكانت معايا سكينة طلعتها ودبحتها عند ترعة الجيزاوية".

وأكمل الأب حديثه: "بعد كده اتصلت بالبنت التانية عشان تجيلي، ولما جت قبل ما تصرخ دبحتها وطلعت عالقسم، وكانت السكينة كلها دم.. سلمت نفسي للضباط اللي موجودين.. ده كل اللي حصل".

الجاني كان عامل، ذبح ابنتيه وأقر أنه أقدم على هذا الفعل بسبب سلوكهما السيئ، حيث أنه يزعم أن الفتاتان تربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب بالمنطقة، فاستدرجهما من منزله في الحوامدية إلى منطقة زراعية قريبة منه وذبحهما، وألقى جثتيهما في ترعة الحوامدية، ثم سلم نفسه للشرطة.