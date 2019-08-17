  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر04:00 م
بحث متقدم
السعودية

رسميًا.. السعودية تعلن استهداف إحدى منشآتها الحيوية

نتنياهو

إلهان عمر تفضح أكاذيب «نتنياهو»

ارشيف

ذبح 3 فتيات انتقامًا للشرف.. خلال 48 ساعة

أحلام وتركي آل الشيخ

أحلام: هذا ما فعله معي تركي آل الشيخ

ميتشو

مفاجأة غير متوقعة بشأن تعاقد الزمالك مع «ميتشو»

محمد فوزي وهدي سلطان

تفاصيل تهديد محمد فوزى لشقيقته هدى سلطان بالقتل

بن سلمان

أول رد سعودي عن دور الإمارات في «أحداث عدن»

سعد لمجرد

سعد لمجرد يفاجئ جمهوره بهذا الأمر

جنود

قصة العملية التي أنهت على «هتلر».. تفاصيل مثيرة

صلاح

فيفا يفاجئ صلاح بهذا الأمر

ذبح 3 فتيات انتقامًا للشرف.. خلال 48 ساعة

قضايا وحوادث

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

عقوبات في انتظار لاعبي الأهلي والزمالك

#

البرلمان يحسم موقفه من تعديلات قانون الإيجار القديم

#

مفاجأة سارة للمواطنين من هيئة الأرصاد الجوية

#

قنص 3 أطفال على يد الحوثي خلال 24 ساعة

قتل

حوادث

اباء

قضايا شرف

وقعت 3 فتيات ضحايا لـ"الثأر للشرف"، خلال الـ48 ساعة الماضية على أيدي آبائهن، إثر ما ادعوا ملاحظته عليهن من تصرفات مخلة بالشرف، فتشابهت الجريمة والأسباب واختلفت التفاصيل.

أقدم موظف على ذبح ابنته، وسائق "توك توك"، ضبطهما معًا في وضع مخل داخل غرفة نومها، عند عودته فجرًا من المقهى، بمركز دمنهور في البحيرة.

كشفت التحقيقات الأولية أن الأب بالاشتراك مع ابنه على إنهاء حياة المجني عليها، ذات الـ16 عامًا، وعشيقها البالغ من العمر 24 عامًا، ثم ألقيا الجثتين من شرفة منزلهما بعد ذبحهما وطعنهما عدة طعنات متفرقة في جسديهما.

وأوضح الأب أنه أثناء عودته للمنزل من المقهى المجاور في الفجر بصحبة ابنه، وجد ابنته مع عشيقها في وضع مخل داخل غرفة نومها، فأحضر سكينًا من المطبخ وباغتهما، وشل حركتهما بمساعدة نجله ثم ذبحهما.

وأقدم أب آخر على ذبح ابنتيه بالحوامدية، بسبب شكوكه في سلوكهما

وأوضح المتهم في حديثه لرجال المباحث: "كنت بسمعهم بيتكلموا في التليفون مع شباب وبيقولوا ألفاظ خارجة شكيت فيهم، وخفت من الفضايح، وقررت أغسل عاري بإيدي، جبت البنت الكبيرة الصبح وفهمتها أننا رايحين مشوار.. وكانت معايا سكينة طلعتها ودبحتها عند ترعة الجيزاوية".

وأكمل الأب حديثه: "بعد كده اتصلت بالبنت التانية عشان تجيلي، ولما جت قبل ما تصرخ دبحتها وطلعت عالقسم، وكانت السكينة كلها دم.. سلمت نفسي للضباط اللي موجودين.. ده كل اللي حصل".

الجاني كان عامل، ذبح ابنتيه وأقر أنه أقدم على هذا الفعل بسبب سلوكهما السيئ، حيث أنه يزعم أن الفتاتان تربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب بالمنطقة، فاستدرجهما من منزله في الحوامدية إلى منطقة زراعية قريبة منه وذبحهما، وألقى جثتيهما في ترعة الحوامدية، ثم سلم نفسه للشرطة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامى شهير يدافع عن حلا شيحة: "بقينا أعلى من ربنا"
» فنان شهير يتعرض لصعقة كهربائية ويتم نقله للمستشفى
» يارا نعوم تثير الجدل من الساحل الشمالي
» بث مباشر.. التوقيع النهائى على وثائق المرحلة الانتقالية بالسودان
» وائل كفورى أمام القضاء.. بهذه التهمة
» بعد السخرية من وزنها.. فنانة شهيرة فى موقف محرج
» السيسي يحرج رئيس الوطنية للزراعات المحمية
» مقتل سيدة وأبنائها الستة بقصف جوى في سوريا
» تقتل توأمها.. بطريقة وحشية
» السعودية تحتل هذا المركز في تصنيف إماراتي
» السيسي: مشروع الصوب الزراعية تكفى احتياجات 20 مليون مصرى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية