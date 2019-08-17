  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر04:01 م
بحث متقدم
السعودية

رسميًا.. السعودية تعلن استهداف إحدى منشآتها الحيوية

نتنياهو

إلهان عمر تفضح أكاذيب «نتنياهو»

ارشيف

ذبح 3 فتيات انتقامًا للشرف.. خلال 48 ساعة

أحلام وتركي آل الشيخ

أحلام: هذا ما فعله معي تركي آل الشيخ

ميتشو

مفاجأة غير متوقعة بشأن تعاقد الزمالك مع «ميتشو»

محمد فوزي وهدي سلطان

تفاصيل تهديد محمد فوزى لشقيقته هدى سلطان بالقتل

بن سلمان

أول رد سعودي عن دور الإمارات في «أحداث عدن»

سعد لمجرد

سعد لمجرد يفاجئ جمهوره بهذا الأمر

جنود

قصة العملية التي أنهت على «هتلر».. تفاصيل مثيرة

صلاح

فيفا يفاجئ صلاح بهذا الأمر

إعلامى شهير يدافع عن حلا شيحة: "بقينا أعلى من ربنا"

الصفحة الأخيرة

حلا شيحة
حلا شيحة

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"رمضان" ينفي زواجه من حلا شيحة: "أنا في كاليفورنيا"

#

بالصور.. حلا شيحة تثير الجدل من جديد

#

"الباز": بسمة وهبة جند من جنود الله على الأرض

#

حدث مؤلم لأبناء حلا شيحة بعد طلاق والدتهم

دافع الإعلامي أحمد يونس، على الفنانة حلا شيحة، بسبب الهجوم التي تعرضت له الأخيرة، بعدما شاركت متابعيها على موقع "إنستجرام"، بعدة صورة جمعتها بأطفالها، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

نشر "يونس" عبر حسابه الشخصي، على موقع "تويتر"، تغريدة، كتب فيها: "حلا شيحة، نزلت صورة لها مع أولادها، يا نهار أزرق على كمية الناس اللي دخلوها جهنم وولعوا فيها وحددوا لها مكانها فين بالضبط، إحنا ما شاء الله خلاص وصلنا لمكان أعلى من ربنا سبحانه، أنتو عارفين المصيبة فين، إن كل واحد فينا لو ربنا كشف ستره عنه هنحفر حفرة وندفن نفسنا بالحيا دفن جماعي".

كانت "شيحة" قد نشرت عدة صور مع أطفالها، أوضحت من خلالها الأوقات السعيدة التي كانت تقضيها معهم، وعلقت كاتبة: "عيد سعيد للجميع من كندا، الاحتفال بعطلة العيد مع أطفالي، لا شيء يمكن مقارنته بذلك، لا شيء يشبه الأسرة، فعلى الرغم من أننا بعيدون في المسافة، إلا أننا قريبون من بعضنا البعض، فالذي يجمعنا هو الحب، أنا وهم سنبقى هكذا دائما".

يشار إلى أن حلا شيحة شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال" وهو أول أعمالها الذي عادت من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامى شهير يدافع عن حلا شيحة: "بقينا أعلى من ربنا"
» فنان شهير يتعرض لصعقة كهربائية ويتم نقله للمستشفى
» يارا نعوم تثير الجدل من الساحل الشمالي
» بث مباشر.. التوقيع النهائى على وثائق المرحلة الانتقالية بالسودان
» وائل كفورى أمام القضاء.. بهذه التهمة
» بعد السخرية من وزنها.. فنانة شهيرة فى موقف محرج
» السيسي يحرج رئيس الوطنية للزراعات المحمية
» مقتل سيدة وأبنائها الستة بقصف جوى في سوريا
» تقتل توأمها.. بطريقة وحشية
» السعودية تحتل هذا المركز في تصنيف إماراتي
» السيسي: مشروع الصوب الزراعية تكفى احتياجات 20 مليون مصرى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية