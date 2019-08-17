اعترافات صادمة لمهاجم مسجد النور بالنرويج

كشفت الشرطة النروجية، النقاب عن اعترافات الشاب "فيليب مانهاوس" المتهم بقتل أخته غير الشقيقة، وفتح النار على المصلين داخل مسجد "النور" بضواحي العاصمة النروجية أوسلو، حيث اعترف خلال استجوابه بارتكابه الجريمتين.
وأضافت الشرطة، أنّ "فيليب مانهاوس" اعترف بالوقائع لكنّه لم يتخذ موقفاً رسمياً من الاتهامات خلال استجوابه".
أفادت الشرطة بأنّ لدى المتهم "وجهات نظر يمينية متطرفة" و"مواقف تشير إلى إرهاب الأجانب"، وقد نفى الاتهامات الموجهة إليه في البداية.
ومثل "مانهاوس" أمام محكمة في أوسلو، الاثنين الماضي، وظهرت على وجهه كدمات وخدوش نتجت عن عراك مع المصلّين في المسجد لدى تكتيفه حتّى وصول الشرطة.
وأوقف الشاب النرويجي البالغ 21 عاماً يوم الاثنين، للاشتباه بارتكابه عملاً إرهابيًا و"جريمة قتل"، وقد وثق بنفسه هذه الجرائم من خلال تصويرها بنفسه بواسطة كاميرا مثبتة على خوذته؛ حيث قتل "مانهاوس" أخته يوهان زانغجيا إيهلي هانسن "17 عاماً" قبل التوجّه إلى مسجد "النور" في إحدى ضواحي أوسلو الراقية، وأطلق النار داخله حيث أصيب 3 مصلين إصابات طفيفة.