ابنة عمرو دياب تظهر عارية على شواطئ إسبانيا

17 أغسطس 2019 - 04:46 م

واصلت ابنة عمرو دياب "جنى"، إثارة الجدل حولها بنشر مجموعة من الصور الجريئة على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ابنة عمرو دياب فى الصور بإطلالة مثيرة خلاص قضائها الإجازة الصيفية بإسبانيا برفقة أصدقائها.

وتعرضت ابنة عمرو دياب لهجوم حاد من متابعيها بسبب ملابسها المكشوفة.

يذكر أن زينة عاشور، زوجة عمرو دياب، وأبناؤها جانا وكنزي وعبدالله، يقضون إجازتهم الصيفية في إسبانيا، ويحرصون على نشر صورهم باستمرار.